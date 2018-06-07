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Культура

Финал "Филатов Феста" пройдет в театре "Содружество актеров Таганки"

11:2007.06.2018
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© РИА Новости / В. КиселевПерейти в фотобанкЛеонид Филатов. Архивное фотоЛеонид Филатов. Архивное фото
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Финал фестиваля молодой поэзии им. Леонида Филатова ("Филатов Фест") пройдет в театре "Содружество актеров Таганки".

Перо, чернила и блокнот. Архивное фото
© Fotolia / brat82
Сто молодых поэтов претендуют на победу в фестивале "Филатов-Фест"
В интернет-туре нынешнего, четвертого по счету фестиваля приняли участие более 2000 поэтов в возрасте до 35 лет из 281 города России. Также свои заявки прислали молодые поэты из Германии, Австрии, США, Чехии, Белоруссии, Украины, Латвии, Казахстана, Азербайджана и Армении.

Был сформирован лонг-лист из 100 поэтов, которые прошли очные туры "Филатов Феста" в Москве. По результатам полуфиналов 10 поэтов выступят в финале 7 июня, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В этом году мы подняли возрастной рубеж участников до 35 лет, и сразу кардинально поменялся уровень конкурса и характер присланных текстов, — сказал РИА Новости худрук "Филатов Феста" Влад Маленко. – У поколения 30-летних другой взгляд на жизнь, чем у двадцатилетних. Они уже знают что-то про жизнь, и в каждой строке чувствуется и уже какая-то мудрость, и еще сохраняется рвение и бесшабашность".

По словам худрука, география фестиваля в этом году просто поражает – более двух тысяч поэтов практически из всех регионов России. Все десять финалистов из разных городов.

Особенность "Филатов Феста" состоит в том, что его организаторы занимаются продвижением наиболее талантливых участников и обладателей премии. Многие из лауреатов фестиваля стали актерами Московского театра поэтов, основанного Маленко в 2014 году. Самые яркие уже третий год участвуют во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида".

Резиденты "Филатов Феста" — постоянные участники книжного фестиваля "Красная площадь". Группа поэтов и художников под руководством Маленко стояла у истоков акции "Бессмертный полк" и в этом году в рамках шествия впервые прошел "поэтический взвод" — молодые современные поэты пронесли портреты поэтов-фронтовиков.

Каждый год по результатам фестиваля издается книга "Филатов Фест" со стихами поэтов-финалистов, и сейчас готовился очередной выпуск.

В жюри IV "Филатов Феста", которое возглавил поэт, литературовед, доктор филологических наук Игорь Волгин, вошли ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор музея В.С. Высоцкого Никита Высоцкий, поэт Евгений Бунимович, актер МХТ им. Чехова, автор проекта "Кино-поэзия" Анатолий Белый и другие.

Фестиваль имени актера, режиссера, поэта и драматурга Леонида Филатова был создан в 2014 году Владом Маленко. Он проходит при поддержке Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, департамента культуры Москвы.

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