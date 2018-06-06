Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре в июле

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Всемирно известный певец Пласидо Доминго 6 и 7 июля выступит в Мариинскоим театре в рамках фестиваля "Звезды белых ночей" в двух ипостасях – певца и дирижера, сообщили в пресс-службе театра.

Серия июльских спектаклей на фестивале "Звезды белых ночей" откроется знаменитой "Травиатой" великого итальянца Джузеппе Верди в постановке Клаудии Шолти. Одну из центральных партий в опере – Жоржа Жермона исполнит всемирно известный певец Пласидо Доминго. За пультом Симфонического оркестра в этот вечер – маэстро Валерий Гергиев.

На следующий день 7 июля Пласидо Доминго встанет за дирижерский пульт. Солисты оперной труппы и Симфонический оркестр "Мариинского театра под управлением Пласидо Доминго исполнят фрагменты из оперы Рихарда Вагнера "Валькирия".

Для Доминго это станет первым опытом исполнения музыки Вагнера с оркестром "Мариинки".

"Так как я приглашен в Байройт дирижировать "Валькирией", я занимаюсь самоподготовкой, — сказал Пласидо Доминго в свой приезд в Санкт-Петербург для репетиции. – В свой следующий визит я будут петь в Травиате" и дирижировать гала-концертом, который включит фрагменты из "Валькирии". Сейчас я здесь, чтобы работать с этим фантастическим оркестром, который мне доверил Валерий Гергиев".

По словам Пласидо Доминго, "дирижировать Вагнером за пределами Байройта сложнее, потому что Вагнер придумал там феноменальную оркестровую яму. В обычном театре такого звучания добиться очень сложно".