МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сергей Безруков и его рок-группа "Крестный папа" представили клип на первый сингл "Не про нас", в котором актер сыграл главную роль. Об этом сообщила пресс-служба артиста.

Клип разместили на официальном YouTube-канале актера.

Безруков сыграл в клипе главную роль, в которой напомнил героя Сашу Белого из сериала "Бригада". Именно этот многосерийный фильм 16 лет назад сделал актера знаменитым.

"Действительно, образ героя, которого сыграл Сергей Безруков в клипе, отчасти напоминает этого полюбившегося персонажа — сильный, волевой, готовый драться на дуэли за любимую женщину. К слову, сцену драки для клипа ставил известный каскадер Валерий Деркач, который работал над трюками и драками в фильме "Бригада", — отметили в пресс-службе.

Соперника, с которым дерется герой Безрукова, сыграл актер Антон Хабаров. В клипе также снимались актеры Московского губернского театра. Следующий сингл Сергея Безрукова и его рок-группы будет посвящен чемпионату мира по футболу. Песню представят накануне старта мундиаля.

"Как и многие мои ровесники, я вырос на русском роке — лет с 12 фанател по группам "Аквариум", "Кино", "Алиса", "ДДТ", заслушивался музыкой группы Queen. Сейчас большой поклонник группы Muse. Недавно вспомнил, что в школе на выпускном вечере мы делали концерт "Встреча одноклассников 30 лет спустя", в котором мы, якобы уже повзрослевшие, делились друг с другом, кто кем стал. Кто-то стал врачом, водителем, артистом, военным и так далее… И вот не прошло и 30 лет, как детские фантазии начали воплощаться. Наши песни — о самом важном: о радости жить, о любви", — рассказал Безруков.