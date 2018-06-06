Музей AZ и ММОМА представляют совместный проект "Идеальный возраст"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Музей Анатолия Зверева (AZ) и Московский музей современного искусства (ММОМА) представляют совместный проект в рамках Московской международной биеннале молодого искусства.

Это выставка "Идеальный возраст", посвященная кризисному переживанию возраста в современном мире и осмыслению этого феномена в российском искусстве ХХ-ХХI веков. Вернисаж состоится 6 июня, а для широкого зрителя выставка будет открыта с 7 июня по 2 сентября, сообщили в пресс-службе Музея AZ.

Выставка "Идеальный возраст" состоит из двух самодостаточных и при этом взаимодополняющих частей, которые представлены на разных площадках – в Образовательном центре ММОМА и в Музее AZ.

Оба музея, расположенные в пешей доступности друг от друга, объединяет интерес не только к отечественному искусству второй половины ХХ века, но и к современной визуальной культуре. Музей AZ, главной задачей которого является сохранение и изучение наследия художника Анатолия Зверева, впервые участвует в московской международной биеннале молодого искусства.

В Образовательном центре ММОМА основу экспозиции составят работы из коллекции музея, а также проекты приглашенных художников молодого поколения. Будут затронуты как более общие социально-психологические сюжеты (культ молодости, индустрия красоты, фрустрация взросления и старения), так и возрастные аспекты художественного творчества (ранний и поздний стиль, формат молодого искусства).

Для Музея AZ будут созданы три site-specific инсталляции, которые разместятся в неожиданных местах: во внутреннем дворике и на заднем фасаде музейного здания, в виртуальном пространстве "дополненной реальности". Так или иначе соотносящиеся с поэтикой Зверева, вместе они сформируют утопический образ прекрасного таинственного сада, или парадиза – места, где время и возраст, казалось бы, теряют свою власть.

Участники экспозиции в Музее AZ: Иван Горшков, Егор Кошелев, Максим Свищев.