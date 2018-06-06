РАМТ представит премьеру спектакля "Самая легкая лодка в мире"

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Премьера спектакля по повести одного из самых известных и любимых детских писателей Юрия Коваля "Самая легкая лодка в мире" пройдет в среду в Российском Молодежном театре (РАМТ), сообщили в пресс-службе театра.
"Мы хотим, чтобы это была по-хорошему домашняя, светлая история. Ее сочинили барды: Юрий Коваль, Юлий Ким и Сергей Никитин, поэтому у нас в спектакле все играют на гитарах и поют", — сказал накануне премьеры Золотовицкий.
По словам режиссера, для него "Самая легкая лодка в мире" — гимн жизнелюбию.
"Любовь к жизни, к мелочам, из которых она состоит – еда, земля, деревья и растения – в конце концов через принятие и обретение гармонии становится любовью к людям. Такого жизнелюбия сейчас очень мало, а у Коваля оно есть", — подчеркнул Золотовицкий.
В спектакле заняты Александр Девятьяров, Денис Баландин, Владислав Погиба, Александра Аронс, Ольга Лысак и Сергей Чудаков.