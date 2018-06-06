РАМТ представит премьеру спектакля "Самая легкая лодка в мире"

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Премьера спектакля по повести одного из самых известных и любимых детских писателей Юрия Коваля "Самая легкая лодка в мире" пройдет в среду в Российском Молодежном театре (РАМТ), сообщили в пресс-службе театра.

Либретто к спектаклю написал Юлий Ким, автор музыки – Сергей Никитин. Создатели постановки: режиссер Алексей Золотовицкий, художник Софья Егорова, музыкальный руководитель Павел Акимкин. Премьерные показы пройдут 6 и 25 июня. Об этой повести Коваля писали, что это "вещь необычного жанра, в ней есть мечта, в ней есть сказка", если кто-то мечтал отправится путешествовать, то для него как раз и нужна "самая легкая лодка в мире".

"Мы хотим, чтобы это была по-хорошему домашняя, светлая история. Ее сочинили барды: Юрий Коваль, Юлий Ким и Сергей Никитин, поэтому у нас в спектакле все играют на гитарах и поют", — сказал накануне премьеры Золотовицкий.

По словам режиссера, для него "Самая легкая лодка в мире" — гимн жизнелюбию.

"Любовь к жизни, к мелочам, из которых она состоит – еда, земля, деревья и растения – в конце концов через принятие и обретение гармонии становится любовью к людям. Такого жизнелюбия сейчас очень мало, а у Коваля оно есть", — подчеркнул Золотовицкий.

В спектакле заняты Александр Девятьяров, Денис Баландин, Владислав Погиба, Александра Аронс, Ольга Лысак и Сергей Чудаков.