В Воронеже откроется международный Платоновский фестиваль искусств

ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Восьмой международный Платоновский фестиваль искусств, в котором участвуют представители 13 стран, откроется 6 июня в Воронеже всероссийской премьерой спектакля немецкой театральной компании Rimini Protokoll, сообщает дирекция мероприятия.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы". Восьмой фестиваль пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня.

"Фестиваль откроется премьерой спектакля "100% Воронеж" – совместного проекта с немецкой театральной компанией Rimini Protokoll. В документальном спектакле, основанном на статистических данных, участвуют сто жителей города, которые покажут честный портрет Воронежа", — говорится в сообщении. По данным фестиваля, впервые проект "100% Город" был представлен в Берлине в 2008 году, потом появились "стопроцентные" Лондон, Вена, Париж, Амстердам, Токио, Филадельфия, Монреаль, Мельбурн. Как отмечают организаторы, "100% Воронеж" станет премьерой этого уникального проекта в России". Спектакль будет показан 6, 7 и 8 июня на сцене Театра оперы и балета.

Программа фестиваля состоит из четырех направлений: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература", в ней примут участие деятели искусства из 13 стран: Австрии, Германии, Греции, Израиля, Норвегии, России, США, Франции, Швейцарии, Болгарии, Великобритании, Италии, Ирландии.

По информации сайта мероприятия, зрителей ждет ряд всероссийских премьер. В частности, французский хореограф Анжелен Прельжокаж покажет спектакль "Фреска. Картина на стене", а Драматический театр имени Стефана Кирова из Болгарии — камерный моноспектакль по рассказам Платонова "Семён" и "Осьмушка". Легендарный немецкий "Берлинер ансамбль", чья история тесно связана с драматургом и реформатором театра Бертольдом Брехтом, покажет спектакль по пьесе Брехта "Кавказский меловой круг" в постановке Михаэля Тальхаймера. Премьерой для российского зрителя также станет спектакль без слов "Встречные ветры" итальянского театра кукол из Сардинии Is Mascareddas.

В рамках проекта "Музыка мира", на котором выступают молодые исполнители из разных стран, впервые российскому зрителю будут представлены певица Морган Джи (Реюньон/Франция) и фолк-дуэт Saint Sister из Ирландии. Также на Платоновском фестивале пройдет первый российский концерт американской группы Tall Heights.