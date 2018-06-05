На "Кинотавре" прошла премьера фильма Месхиева "Два билета домой"

СОЧИ, 5 июн — РИА Новости. Драму Дмитрия Месхиева "Два билета домой" с Сергеем Гармашом в главной мужской роли представили в основной конкурсной программе российского кинофестиваля "Кинотавр" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

"Спасибо огромное, что вы пришли посмотреть наш фильм. У нас сегодня настоящая премьера, это самый первый показ, еще ни одного просмотра в зале не было, мы закончили совсем недавно картину", — сказал Месхиев, представляя фильм.

Режиссер сообщил, что Гармаш стал вместе с ним соавтором сценария, и поблагодарил съемочную группу и министерство культуры за поддержку фильма.

Картина "Два билета домой" рассказывает о проблеме "отцов и детей". Главная героиня Люба Васнецова (Мария Скуратова) живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. И в день своего выпускного узнает, что она не круглая сирота — ее отец жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти. В фильме также снимались Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Камиль Хардин и другие.

В основной конкурс полнометражного кино "Кинотавра" вошли 12 фильмов. Председателем жюри основного конкурса стал режиссёр Алексей Попогребский, в жюри вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актёр Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.