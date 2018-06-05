Режиссер Ливнев представил на "Кинотавре" фильм "Ван Гоги"

СОЧИ, 5 июн — РИА Новости. Премьера фильма режиссера Сергея Ливнева "Ван Гоги" с Алексеем Серебряковым и польской звездой Даниэлем Ольбрыхским в главных ролях прошла в рамках основной конкурсной программы Российского кинофестиваля "Кинотавр" во вторник.

Ливнев ("Кикс", "Серп и молот") привез на киносмотр новый фильм после 25 летнего перерыва в съемках. Все эти годы режиссер занимался продюсированием.

"История, которая лежит в основе сюжета, по-настоящему интернациональна. Мы снимали ее в Израиле, России, США", — рассказал продюсер Сергей Бобза.

"Я очень люблю эту картину, очень горжусь ей и отношусь к ней с нежностью, и этой нежностью мы хотим поделиться с вами", — сказал Серебряков, представляя фильм.

Корреспонденту РИА Новости Ливнев рассказал, что снял фильм про то, что его по-настоящему волнует.

В фильме "Ван Гоги" Серебряков и Ольбрыхский сыграли отца и сына: 79-летний отец — известный дирижер, его 53-летний сын — неудачливый художник. Они живут на разных концах света, и обоих это более чем устраивает. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть. Больше ненависть, чем любовь. Отец зовет сына детской кличкой Птицын, и это бесит сына. Сын зовет отца Ваше Величество, и это бесит отца. После того как у отца обнаруживается смертельная болезнь, сын и отец начинают тяжелый путь от ненависти к любви.

В фильме также снимались Елена Коренева, Полина Агуреева, Александр Сирин, Наталья Негода, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Евгений Ткачук и другие.

В основной конкурс полнометражного кино вошли 12 фильмов: "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Временные трудности" Михаила Расходникова, "Мира" Дениса Шабаева, "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл" Анны Матинсон, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.

Председателем жюри основного конкурса стал режиссер Алексей Попогребский, в жюри вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

Кинотавр проходит в Сочи со 2 по 10 июня.