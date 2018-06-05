В Перми открылся всероссийский фестиваль Владимира Спивакова

ПЕРМЬ, 5 июн — РИА Новости. Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков открывает в Перми всероссийский фестиваль памяти Дмитрия Хворостовского, сообщает Пермская краевая филармония.

Во вторник в Органном зале Пермской краевой филармонии стартует IX всероссийский фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". В этом году в нем будет представлена программа "Сокровища и раритеты бельканто", в которой примут участие солист Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова Василий Ладюк, баритон (Москва) и солисты Национального филармонического оркестра России Андрей Михайловский, кларнет и Кирилл Солдатов, труба (Москва).

"Программа посвящена светлой памяти великого русского певца Дмитрия Хворостовского и будет исполнена впервые", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Пермской филармонии, в этом году география фестиваля пополнится новой страной – Венгрией: на открытии фестиваля выступит лауреат самых престижных международных конкурсов Агнеш Лангер, скрипка. А на закрытии музыкального форума на сцену выйдет первый и единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки, Александр Рамм. Помимо этого зрители увидят выступления молодых музыкантов — юных пианистов Александры Довгань, Тимофея Владимирова и Ивана Бессонова.

В музыкальную программу фестиваля вошли произведения, которые крайне редко исполняются в Перми. Это три поэмы для голоса с оркестром "Шахеразада" М. Равеля, "Вакханалия" из оперы "Самсон и Далила" К. Сен-Санса, Симфония № 5 Си-бемоль мажор Ф. Шуберта, Симфония № 9 Ми-бемоль мажор Д. Шостаковича, Концерт для виолончели с оркестром си минор А. Дворжака, а также Симфония № 2 ми минор С. Рахманинова.