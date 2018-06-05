На Украине совершил самоубийство режиссер фильма о войне в Донбассе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер совершил суицид. Об этом пишет местное издание "Высокий вал".

По его данным, тело Кантера обнаружили на хуторе Обирок в Бахмачском районе Черниговской области, где режиссер жил постоянно.

Полиция подтвердила факт самоубийства, но имени погибшего не назвала. В сообщении говорится только, что это 36-летний мужчина из одного из сел Бахмачского района. Полиция возбудила уголовное дело и проверяет все обстоятельства произошедшего.

Информацию о том, что Кантер покончил с собой, подтвердил на фейсбуке журналист Алексей Бык, ранее, как и Кантер, воевавший в рядах "Правого сектора"* в Донбассе.

Леонид Кантер родился в Киеве в 1981 году. Работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию "Лизард-филмс", которая создала более 50 короткометражных и документальных фильмов. Среди самых известных работ Кантера — лента о боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах и фильм об оперном певце Василии Слипаке, погибшем в Донбассе в 2016 году.

* Запрещенная в России экстремистская организация.