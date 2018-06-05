В Москве в Большом театре пройдет фестиваль "Бенуа де ла Данс"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Фестиваль мирового театра "Бенуа де ла Данс" пройдет в Москве, звезды 22 ведущих балетных компаний мира примут участие в концертах, которые пройдут в рамках фестиваля 5 и 6 июня, сообщили в пресс-службе форума.

В первый фестивальный вечер по традиции состоится награждение победителей Призом Бенуа, который давно окрестили "балетным Оскаром". Также пройдет гала-концерт звезд-номинантов Приза. Зрители увидят самые яркие работы в области танца со всего мира, в числе которых мировые шедевры и специально созданные работы.

Уже известны обладатели почетного приза "За жизнь в искусстве", который в этом году будет вручен выдающейся танцовщице Наталии Макаровой, и не менее известной балерине – Сильви Гиллем, присужденный ей еще в 2015 году.

В числе номинантов на Приз Бенуа де ла Данс — 7 хореографов, в числе которых Джон Ноймайер, Марко Гекке, Александр Экман, Юрий Посохов. 6 танцовщиц — от России прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, 7 танцовщиков – от России – Владислав Лантратов (Большой театр). В этом году на Приз Бенуа номинированы три композитора – Илья Демуцкий (Россия) и бразильцы Жорже Ду Пейше и Берна Сеппас. В числе номинантов также два сценографа Кирилл Серебренников (Россия) и Гринго Кардия (Бразилия).

В концерте второго вечера 6 июня "Петипа посвящается! Классика глазами современных хореографов" выступят звезды балета – лауреаты приза Бенуа разных лет.