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Культура

"Лето" в Москве: премьера фильма Серебренникова прошла с аншлагом

21:0404.06.2018
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© Hype Film (2018)Кадр из фильма ЛетоКадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Премьера фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова прошла при полном аншлаге в московском театре "Гоголь-центр", гости встретили съемочную группу продолжительными аплодисментами, а к гостям в аудиозаписи обратился сам режиссер Кирилл Серебренников, передает корреспондент РИА Новости.

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
"Лето" без "Кино": почему фильм Кирилла Серебренникова не о Викторе Цое
На премьеру фильма в столичном "Гоголь-центре" пришли сценаристы картины Михаил и Лили Идовы, продюсер картины Илья Стюарт с супругой, актрисой Светланой Устиновой, актриса Ирина Старшенбаум, вдова Майка Науменко Наталья, которая консультировала команду во время съемок, музыкальный критик Михаил Козырев, актеры Михаил Ефремов, Гоша Куценко, Саша Петров, актриса Лия Ахеджакова, режиссер Алексей Учитель, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков и многие другие представители культуры и шоу-бизнеса.

Перед показом гостям показали кадры из фильма о фильме: под бурные аплодисменты на сцену вышла вся съемочная группа картины. Представлял их сам Серебренников — его голос в записи звучал из колонок в большом зале "Гоголь-центра".

"Я приглашаю на сцену группу… которые в течение года, достаточно тяжелого, делали все, чтобы фильм состоялся… режиссерская группа, вы настоящие бойцы, я вам невероятно благодарен за то, что вы сделали для фильма, за то, что он состоялся, несмотря ни на какие вражеские происки", — сказал Серебренников.

Команда мечты

Кадр из фильма Лето
© Фото : Hype Film (2018)
Русский "Ла-Ла Ленд": в Канне оценили фильм Серебренникова "Лето"
В этот вечер в "Гоголь-центре" играли песни Виктора Цоя, гости много говорили о его творчестве и о режиссере Кирилле Серебренникове, который прийти на премьеру в родной театр не смог: он по-прежнему находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии".

"В Европе знают Виктора Цоя. Он не столь популярен, как здесь, в России, но его знают", — рассказал журналистам исполнитель главной роли актер Тео Ю.

Он отметил, что немного выучил русский и уже может читать. По его словам, ему нравятся песни Цоя по звучанию, например, "Мое настроение". "Если я хочу понять смысл, то я перевожу текст для себя", — сказал актер.

Актер Михаил Ефремов признался, что с нетерпением ждет начала показа, чтобы, наконец, оценить картину самостоятельно. "Пока я вижу, что огромное количество приятных людей, которые пришли на премьеру. Печально, что фильм выходит без режиссера… Об этом все уже сказано. Это беспредел", — подчеркнул артист.

Особой популярностью на красной дорожке пользовался лидер группы "Звери" Роман Билык, который в фильме исполнил роль Майка Науменко. Он отметил, что на съемках очень волновался за свою актерскую игру, но ему помогала актриса Ирина Старшенбаум.

Актёры, оператор и продюсер на красной дорожке перед премьерой фильма Лето режиссёра Кирилл Серебренникова в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля. 9 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Канны встретили фильм Серебренникова "Лето" овациями
"У нас была команда мечты, такое происходит очень редко… Мы встречались с Натальей Науменко, она консультировала фильм, проводила очень много времени с Кириллом (Серебренниковым). Она приходила на съемочную площадку, смотрела, кто есть кто", — рассказал он.

Мировая премьера фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова прошла в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где она получила приз за лучший саундтрек. В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Оператор Владислав Опельянц, актеры Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Роман Билык и продюсер Илья Стюарт на фотосессии фильма Кирилла Серебренникова Лето. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Права на показ фильм Кирилла Серебренникова "Лето" купили 23 страны
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

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