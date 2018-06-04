В Петербурге скончался Актер Леонид Неведомский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Актер Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

Актер скончался 3 июня.

"Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил", — говорится в сообщении.

О церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года в семье врачей в Витебске. В 1963 поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончив институт в 1967 году, Неведомский получил приглашение присоединиться к труппе БДТ. За 51 год службы в театре он исполнил более 40 ролей. С середины 1960-х годов Неведомский снимался в кино; на сегодняшний день в его фильмографии более 100 работ.