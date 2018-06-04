На Фестиваль театров малых городов России приедут 16 творческих коллективов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Участниками Фестиваля театров малых городов России в этом году станут 16 творческих коллективов, сообщили в пресс-службе Театра Наций.

В этом году фестиваль, который является одним из главных направлений деятельности Театра Наций, пройдет в Новороссийске с 4 по 11 июня. В театральном форуме примут участие коллективы из Свердловской, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Ивановской, Ленинградской областей, а также из республики Татарстан, Удмуртии и Красноярского края.

Фестиваль включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы. Участникам конкурса предоставляется возможность оставаться на фестивале в течение всего времени его проведения: они могут смотреть работы друг друга, участвовать во всех программах и обсуждениях. В рамках обширной профессионально-образовательной программы проходят творческие встречи с ведущими деятелями российской культуры, мастер-классы, тренинги и семинары. Также запланирована разнообразная экскурсионная программа.

Жюри, которое в этом году возглавит народный артист РФ Игорь Скляр, будет оценивать работы театров и определять спектакли-победители в большой и малой формах. По традиции лучшие работы будут представлены в Москве на сцене Театра Наций.

Откроет программу Драматический театр города Вольска, который 5 июня представит спектакль "Гарольд и Мод"(Колин Хиггинс, Жан-Клод Каррьер) в постановке режиссера Олега Загуменнова. В числе других спектаклей — "Смерть Тарелкина" Александра Сухово-Кобылина, "Три сестры" Антона Чехова, "Снегурочка" Александра Островского, "Отрочество" Льва Толстого, "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, "Екатерина Андреевна" Леонида Андреева, "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери, "Случай на станции Кочетовка" Александра Солженицина, "Карл и Анна" Леонгарда Франка.

Фестиваль театров малых городов организован в 2010 году по инициативе художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова и проходит при поддержке Минкультуры РФ.