Боевик "Дэдпул-2" третью неделю лидирует в российском прокате

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Комедийный боевик Дэвида Литча "Дэдпул-2" третью неделю лидирует в российском кинопрокате — за выходные картина заработала 85,4 миллиона рублей, а за все время проката — 1,2 миллиарда рублей, сообщает портал kinobusiness.com. в понедельник.

В первой части фантастического блокбастера герой вселенной Marvel — бывший спецназовец Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс) в результате медицинского эксперимента получает сверхспособности и непрезентабельный внешний вид. В продолжении фильма Дэдпул собирает команду супергероев, чтобы дать отпор солдату-убийце. В роли Дэдпула зрители вновь увидят Рейнольдса, в фильме также снялись Джош Бролин, Морена Баккарин, Брэд Питт и другие.

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Второе место заняла новинка кинопроката, шпионский триллер с Дженнифер Лоуренс "Красный воробей" про русскую балерину, которая становится агентом спецслужб. Фильм заработал 82,8 миллиона рублей за первые выходные.

На третьем месте оказалась новая часть самой прибыльной франшизы в мире "Хан Соло: Звездные войны. Истории", которая собрала 77,5 миллиона в выходные и 314 миллионов рублей за две недели проката. Четвертое место занял российский фантастический боевик Сергея Мокрицкого Черновик", заработавший за выходные 65,2 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров российский мультфильм "Два хвоста", который собрал за первые выходные проката 44,6 миллиона рублей.