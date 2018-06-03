Российские звезды выступили в Луганске

Российская исполнительнительница Юлия Началова на концерте в Луганске

Российская исполнительнительница Юлия Началова на концерте в Луганске

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Российские музыканты Юлия Началова, Лена Катина и группа "Премьер-министр" выступили в Луганске с концертом, посвященном 80-летию со дня создания Ворошиловградской области, сообщил журналистам первый замминистра культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Назаревич.

"Сегодня на театральной площади Луганска прошел праздничный концерт к 80-летию создания Ворошиловградской области. В этом концерте принимали участие наши коллеги из Российской Федерации: Юлия Началова, группа "Премьер-министр" и Лена Катина", — рассказал Назаревич.

© РИА Новости Российская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года © РИА Новости Российская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года

Он отметил, что концерт проходил на главной площади города и был бесплатным для зрителей. По словам Назаревича, на мероприятие приглашались жители всей Луганщины, в том числе и с подконтрольных Киеву территорий.

"Эти путешествия в Донецк, в Луганск вообще греют душу. Люди приходят на концерты, я вижу, что они хотят получать удовольствие, они с хорошим настроением, это приятно очень видеть… Сейчас очень непростое время, я желаю всем сил, терпения и веры в светлое будущее", — сказала журналистам Катина.

© РИА Новости Российская группа «Премьер-министр» на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года © РИА Новости Российская группа «Премьер-министр» на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года

Юлия Началова отметила, что несмотря на стрессовые ситуации, которые приходится переживать местным жителям, публика тепло ее встретила. Участники группы "Премьер-министр" отметили, что не первый раз в Луганске, и он несмотря на происходящие вокруг события, не похож на военный город.