Исполнители главных ролей в фильме "Лето" рассказали о съемках

СОЧИ, 3 июн — РИА Новости. Продюсер фильма Кирилла Серебренникова "Лето" Илья Стюарт и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум и Тео Ю рассказали, как снималась одна из самых запоминающихся сцен в картине на фестивале "Кинотавр" в Сочи.
Продюсер фильма Илья Стюарт и исполнители главных ролей Тео Ю и Ирина Старшенбаум поблагодарили всех присутствующих за поддержку.
"Мы хотим показать и рассказать, как снималась сцена в троллейбусе, где мой прототип Наташа Науменко несла чашечку кофе через весь город своему мужу Майку. Это был 17-ый час смены, и мы уже не понимали, где мы и что происходит, но мы чувствовали любовь, которая витала в этом троллейбусе", — сказала Старшенбаум.
Корейский актер Тео Ю, сыгравший российского культового рокера Виктора Цоя, отметил, что эта сцена — "часть сюрреалистического сегмента фильма", все происходящее сопровождает песня Игги Попа "Пассажир".
Мировая премьера фильма "Лето" прошла в рамках конкурсной программы Канского кинофестиваля, где она получила приз за лучший саундтрек. В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня.
Кинотавр проходит в Сочи со 2 по 10 июня.