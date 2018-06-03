Исполнители главных ролей в фильме "Лето" рассказали о съемках

СОЧИ, 3 июн — РИА Новости. Продюсер фильма Кирилла Серебренникова "Лето" Илья Стюарт и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум и Тео Ю рассказали, как снималась одна из самых запоминающихся сцен в картине на фестивале "Кинотавр" в Сочи.

Съемочная группа фильма стала главными героями традиционного светского мероприятия журнала Hello в рамках кинофестиваля. На бранче журнала присутствовали президент "Кинотавра" Александр Роднянский, телеведушая Ксения Собчак, актеры Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова и другие.

Продюсер фильма Илья Стюарт и исполнители главных ролей Тео Ю и Ирина Старшенбаум поблагодарили всех присутствующих за поддержку.

"Мы хотим показать и рассказать, как снималась сцена в троллейбусе, где мой прототип Наташа Науменко несла чашечку кофе через весь город своему мужу Майку. Это был 17-ый час смены, и мы уже не понимали, где мы и что происходит, но мы чувствовали любовь, которая витала в этом троллейбусе", — сказала Старшенбаум.

Корейский актер Тео Ю, сыгравший российского культового рокера Виктора Цоя, отметил, что эта сцена — "часть сюрреалистического сегмента фильма", все происходящее сопровождает песня Игги Попа "Пассажир".

Мировая премьера фильма "Лето" прошла в рамках конкурсной программы Канского кинофестиваля, где она получила приз за лучший саундтрек. В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

Кинотавр проходит в Сочи со 2 по 10 июня.