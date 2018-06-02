Минкультуры не планирует заниматься цензурой, заявил Мединский

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве заявил, что министерство культуры не занимается и не планирует заниматься цензурой.
Мединский отметил, что Минкультуры будет продолжать тот же курс, который был выбран ведомством — курс на поддержку и развитие всех форм культуры, которые обогащают и делают человека лучше.
"Мы ни за белых, ни за красных и даже ни за зеленых. Мы за то, чтобы наши люди жили более насыщенной и интересной культурной жизнью, и чтобы человек гармонично развивался", — заключил он.
Фестиваль "Красная площадь" проходит в столице с 31 мая по 3 июня, его гостей ожидает более 500 мероприятий. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером книжного фестиваля.