Мединский рассказал о любимых жанрах на книжном фестивале "Красная площадь"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился с читателями на книжном фестивале "Красная площадь-2018", передаёт корреспондент РИА Новости.

В ходе встречи председатель Российского военно-исторического общества, автор книг "Стена", "Война. Мифы СССР. 1939–1945", серии книг "Мифы о России" пообщался с читателями и ответил на их вопросы.

"Я разные книги читаю. Знаете, художественную литературу, очень люблю историческую литературу, читаю научно-популярную историческую литературу в силу профессии. Это, наверное, основные жанры", — сказал Мединский, отвечая на вопрос о любимых жанрах и книгах.

Фестиваль "Красная площадь" проходит в столице с 31 мая по 3 июня, его гостей ожидает более 500 мероприятий. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером книжного фестиваля.