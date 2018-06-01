Выходные в Москве: Beat Film Festival и Усадьба Jazz

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С началом лета приходит пора фестивалей. Так, на этих выходных в Москве пройдут фестиваль визуальных коммуникаций, графического дизайна, видео- и диджитал-арта Typomania, музыкальный праздник в "Усадьба Jazz" и смотр документального кино о новой культуре Beat Film Festival.

Выставки

В Музее русского импрессионизма открылась выставка, на которой можно увидеть полотна знаменитых авангардистов, в том числе Михаила Ларионова, Роберта Фалька, Казимира Малевича, Алексея Явленского, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, написанных в импрессионистской манере. Гости выставки увидят редкое полотно Михаила Ларионова "Прогулка" из частного собрания, которое будет впервые показано публике, работу Алексея Кокеля "Портрет мальчика" из фондов Чувашского художественного музея — это произведение было обнаружено на оборотной стороне картины "Портрет В.И. Ленина" в 1060-х годах, а также натюрморт "Сирень" Натальи Гончаровой, пейзажи Давида Бурлюка, многие другие предметы искусства. Всего на экспозиции будет представлено более 60 работ из 14 государственных музеев и 17 частных собраний.

В эти выходные завершается международный фестиваль визуальных коммуникаций, графического дизайна, видео- и диджитал-арта Typomania, так что это последний шанс сходить на плакатную выставку Weast-East-Post с участием 14 дизайнеров, которые рассказывают про свой взгляд на взаимоотношения Востока и Запада; узнать, как создать шрифт на основе спутниковых снимков у Бенедикта Гросса; поучиться дизайну книг у основателя студии "Typography Cabinet" Людовика Балланда; послушать о том, как сделать оформление для Версальского дворца; посмотреть плакаты советской пропаганды в мусульманских регионах и узнать о прогрессивной иранской школе плаката от Маджида Аббаси.

© предоставлено Музеем Русского Импрессионизма Наталия Гончарова "Сирень". 1906. Нижегородский государственный художественный музей © предоставлено Музеем Русского Импрессионизма Наталия Гончарова "Сирень". 1906. Нижегородский государственный художественный музей

Концерты

Все выходные в усадьбе Архангельское можно будет насладиться выступлениями музыкантов в самых разных жанрах на уже ставшем традиционным фестивале "Усадьба Jazz". Ярким открытием станет этно-группа AYWA мультиинструменталиста Адила Смаали, исполняющей традиционные песни стран Магриба с привнесенными элементами фанка, регги и рока. К древним традициям обращается в своем творчестве и певица Перукуа, чей голос часто называют целительным, а саму диву – мастером "вокальной йоги". Еще одним из хедлайнеров станет легендарная группа "АукцЫон", в этом году, кстати, отмечающая 40-летний юбилей.

В клубе Adrenalin Stadium выступит музыкант и основатель Oasis Ноэл Галлахер со своей группой Noel Gallagher's High Flying Birds, которая была создана в 2010 году. "Группа представит свой новый альбом Who Built the Moon?. Это третий студийный альбом британской рок-группы, выпущенный 24 ноября 2017 года, третий студийный альбом, выпущенный Ноэлом Галлахером после ухода из Oasis в августе 2009 года", — отмечают организаторы.

Кино

В рамках фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival в выходные можно посмотреть фильмы "Баския: взрыв реальности" Сары Драйвер, который посвящен художнику Жан-Мишелю Баския накануне его всеобщего признания и коммерческого успеха. Ее герой еще не знаком с Энди Уорхолом и пока не попал на обложку The New York Times Magazine, но уже обрел свой уникальный стиль и язык. В то же время фильм "Всему есть цена" двукратного номинанта премии "Оскар" Натаниэля Кана — занимательное исследование экономики современного искусства, которое отвечает на главный вопрос обывателя: почему это столько стоит?

Также на этой неделе вышла экранизация комикса английского писателя-фантаста Нила Геймана в интерпретации Джона Кэмерона Митчелла. Трое британских подростков на странной вечеринке знакомятся с тремя девушками-инопланетянками. Одна из них, которую сыграла восходящая звезда Эль Фаннинг, сильно интересуется земной жизнью и изъявляет желание узнать, каково быть человеком и что такое панк, однако время поджимает. В этом ей помогают симпатичный бунтарь Энн и панк-королева, которую сыграла Николь Кидман.