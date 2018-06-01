МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов, среди них — "Мона Лиза" и портреты Кейт Мосс, сообщил РИА Новости продюсер выставки Александр Начкебия.

В субботу в Центральном Доме художника (ЦДХ) в Москве откроется первая в России персональная выставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси. В экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.

"Общая стоимость страховки составила 10 миллионов фунтов. Есть несколько особо ценных экспонатов. У нас еще должен был быть один экспонат — полицейский фургон, но, к сожалению, мы не смогли его привезти. Только он один должен был стоить десять миллионов фунтов", — сказал Начкебия.

По его словам, одни из самых ценных произведений — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс.

"Есть две работы, которые называются "Он отстойно пишет цветы" и "Большая золотая рама". Когда на них смотришь, хочется сказать, как некоторые люди и делают: "Я тоже так нарисую". Когда я эти работы увидел, мне они тоже показались сомнительными. Но когда я почитал историю этих работ и провенанс, я понял, что это очень ценные работы. И еще очень ценная обезьяна на створках окон. Их всего две в мире", — добавил собеседник агентства.

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