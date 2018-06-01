МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов, среди них — "Мона Лиза" и портреты Кейт Мосс, сообщил РИА Новости продюсер выставки Александр Начкебия.
В субботу в Центральном Доме художника (ЦДХ) в Москве откроется первая в России персональная выставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси. В экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
"Общая стоимость страховки составила 10 миллионов фунтов. Есть несколько особо ценных экспонатов. У нас еще должен был быть один экспонат — полицейский фургон, но, к сожалению, мы не смогли его привезти. Только он один должен был стоить десять миллионов фунтов", — сказал Начкебия.
По его словам, одни из самых ценных произведений — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс.
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