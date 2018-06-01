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Культура

Экспонаты первой выставки Бэнкси в Москве застрахованы на десять млн фунтов

10:3201.06.2018
(обновлено: 10:33 01.06.2018)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthГраффити британского художника Бэнкси на стене в Лондоне. Архивное фотоГраффити британского художника Бэнкси на стене в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов, среди них — "Мона Лиза" и портреты Кейт Мосс, сообщил РИА Новости продюсер выставки Александр Начкебия.

Бэнкси Девочка с воздушными шарами (Banksy Flying Baloons Girl). Архивное фото
© Banksy
СМИ: таинственный уличный художник Бэнкси попал на видео

В субботу в Центральном Доме художника (ЦДХ) в Москве откроется первая в России персональная выставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси. В экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.

"Общая стоимость страховки составила 10 миллионов фунтов. Есть несколько особо ценных экспонатов. У нас еще должен был быть один экспонат — полицейский фургон, но, к сожалению, мы не смогли его привезти. Только он один должен был стоить десять миллионов фунтов", — сказал Начкебия.

По его словам, одни из самых ценных произведений — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс.

Порт Дувр, Великобритания
© Фото : Smalljim
Бэнкси изобразил на здании в британском Дувре флаг Европы без одной звезды
"Есть две работы, которые называются "Он отстойно пишет цветы" и "Большая золотая рама". Когда на них смотришь, хочется сказать, как некоторые люди и делают: "Я тоже так нарисую". Когда я эти работы увидел, мне они тоже показались сомнительными. Но когда я почитал историю этих работ и провенанс, я понял, что это очень ценные работы. И еще очень ценная обезьяна на створках окон. Их всего две в мире", — добавил собеседник агентства.

Выставка открывается при информационной поддержке РИА Новости — флагманского информационного ресурса медиагруппы "Россия сегодня" и лидера по цитируемости среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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mavrmos
...а полигон под Волоколамском на сколько застрахован? Вот и выставку на столько...
10:52
01.06.2018
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Alex Romanov
Хоть я и не большой приверженец граффити, но работы Бэнкси меня всегда впечатляли. Большой мастер!
10:38
01.06.2018
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