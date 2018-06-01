Национальный филармонический оркестр России даст три концерта в Омске

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Национальный филармонический оркестр России 1, 2 и 3 июня выступит в Омске в рамках VII фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", сообщает в пятницу правительство региона.

"Три фестивальных вечера на сцене Концертного зала будет выступать один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России. Сегодня, 1 июня, в Омске стартует VII фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…", — говорится в сообщении.

В каждом из трех фестивальных концертов 1, 2 и 3 июня примут участие виртуозные солисты – виолончелист Александр Рамм (Москва), скрипачка Агнеш Лангер (Венгрия) и трубач Вадим Эйленкриг (Москва). За дирижерским пультом – народный артист СССР Владимир Спиваков.

В предстоящих трех программах фестиваля Национальный филармонический оркестр России исполнит Серенаду для струнного оркестра П.И. Чайковского, Четвертую симфонию И. Брамса и Симфоническую поэму "Американец в Париже" Дж. Гершвина. Кульминацией фестиваля станет демонстрация знаменитого фильма Чарли Чаплина "Малыш" с живым музыкальным сопровождением.

Сольную партию в концерте-открытии 1 июня исполнит молодой виолончелист-виртуоз из Москвы, лауреат XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского и V Paulo Cello Competition в Хельсинки Александр Рамм.

Фестиваль симфонической музыки "Владимир Спиваков приглашает…" впервые состоялся в 2001 году и несколько лет проходил исключительно в Москве. В 2012 году Омск стал третьим городом после Москвы и Перми, который маэстро Спиваков выбрал для проведения своего музыкального проекта. Со временем "Владимир Спиваков приглашает…" расширил свою географию. Фестиваль проходил в Бурятии, Владимирской области, Казани, Минске и Уфе.