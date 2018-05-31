Собянин открыл московский книжный фестиваль "Красная площадь"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь", который объединил современных авторов и лучших издателей на главной площади страны.

Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" открывается выступлением Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Александра Соловьева; всего гостей ожидает более 500 мероприятий, сообщает пресс-служба проекта.

Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В позапрошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь". Традиционно он проходил в первых числах июня, но в этом году из-за чемпионата мира по футболу даты сдвинулись на более ранний срок: праздник книги проходит с 31 мая по 3 июня на Красной площади и завершится 6 июня на Пушкинской.

"В Москве много праздников, много фестивалей, но фестиваль книги особенный. Сегодня не то, что ненастная погода, а холодная и ветреная погода, но, несмотря на это, фестиваль очень добрый, теплый и на лицах людей улыбки", — сказал Собянин, обращаясь к гостям фестиваля.

Мэр рассказал, что он прошел по павильонам, которые расположились прямо на Красно площади, и получил в подарок разные книги — от исторических до детских. "Это такая огромная подборка, что можно создать целую библиотеку. И ее я обязательно подарю самой маленькой библиотеке в самом удаленном районе Москвы", — пообещал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что человек знакомится с книгой с самых первых лет жизни, она формирует его сознание и мировоззрение. При этом, несмотря на стремительное развитие технологий и интернета, книга остается чем-то неповторимым.

"Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто занимается непростым делом издательства книг, авторов, которые пишут о событиях, происходящих вокруг нас. Мы, конечно, ценим классику, но наши современники, которые пишут о современной России и актуальных проблемах, особенно дороги", — добавил мэр.

"Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило информационным партнером Книжного фестиваля "Красная площадь".