Оззи Осборн признался в любви к России

Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018

Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Анна Горбашова. "Крестный отец" хэви-метала и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн 31 мая подписал именную звезду на Аллее Славы в московском Vegas Крокус Сити и признался, что очень любит Россию и с удовольствием приедет еще не один раз, передает корреспондент РИА Новости.

На красной дорожке звезду ждали фанаты с дисками, плакатами и фотографиями Осборна. Музыкант появился в окружении охраны под крики "Оззи! Крейзи!". На фанатов, мечтающих об автографе, он не обратил никакого внимания, сразу последовал к звезде и расписался на ней.

"Для меня это большая честь, никогда не думал, что у меня будет именная звезда в Москве… Я люблю Россию и с радостью приеду сюда еще раз", — сказал Осборн.

Отвечая на вопросы журналистов, Оззи отметил, что это его последний мировой тур. "Больше в мировые турне я не поеду. Но я буду выступать, давать концерты. Я не могу уйти из музыки – в ней вся моя жизнь", — сказал музыкант.

Он рассказал, что когда был маленьким, давал домашние концерты своим братьям и сестрам. А когда впервые услышал группу The Beatles, "захотел стать таким же, как они".

Кроме того, Осборн заверил журналистов, что с хард-роком все будет хорошо. "Я не вижу никаких причин, чтобы тяжелый рок ушел в забытье", — сказал Осборн.

Покидая Аллею Славы, музыкант также не стал раздавать автографы фанатам, которые не теряли надежду пробиться к кумиру.

Осборн даст два концерта в России — 1 июня в московском "Олимпийском" и 3 июня в петербургском Ледовом дворце — в рамках прощального мирового тура. Планируется, что он продлится до 2020 года, когда музыкант собирается завершить свою более чем 50-летнюю музыкальную карьеру. Осборна сопровождают Зак Уайлд (гитара), Роб "Бласко" Николсон (бас), Томми Клафетос (ударные) и Адам Уэйкман (клавишные).