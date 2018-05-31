Медведев оценил вклад фестиваля "Красная площадь" в культуру

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что фестиваль создает свободное пространство для знаний и умного развлечения, текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.
""Красная площадь" создаёт свободное пространство для знаний и умного развлечения. И всё это – на фоне самых узнаваемых силуэтов – кремлёвских башен, собора Василия Блаженного, вида Москвы-реки с Васильевского спуска. Здесь так легко понять и почувствовать себя частью истории России, осознать, каким удивительным культурным наследием мы обладаем", — говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что фестиваль "Красная площадь" создаёт особое настроение, что чувствуют и москвичи, и гости столицы. Российский премьер отметил и роль классической культуры, которая, по его мнению, "оказывается близкой и доступной, более того – необходимой в повседневной жизни, открываясь для каждого с новой стороны".
"Именно здесь, в толпе знакомых и незнакомых лиц, понимаешь: книга никогда не умрёт. Она будет продолжать рассказывать нам истории, учить и помогать жить. Она может существовать на экране смартфона или звучать в воздухе – голосом автора. И любые технологии – лишь средство, чтобы открыть новую страницу", — отметил Медведев.
Премьер-министр России подчеркнул, что книга является хранителем воспоминаний о знакомстве с авторами, которые становятся частью истории страны. Он отметил, что на фестивале говорят о писателях, чьи юбилеи уже отметили или ещё будут праздновать в 2018 году: Иван Тургенев и Александр Солженицын, Виктор Драгунский и Борис Заходер, Максим Горький и Андрей Вознесенский.
""Красная площадь" открывает дорогу и для молодых авторов. Не всегда простую. Но всегда интересную для их читателей", — подчеркнул он.
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