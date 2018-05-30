Собор Василия Блаженного в Москве устроит вечерние экскурсии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Собор Василия Блаженного в Москве запускает новый летний проект, в рамках которого москвичи и гости столицы смогут попасть на вечерние экскурсии по историческому музею, сообщается на сайте мэра города.

"Государственный исторический музей запускает новый летний проект под названием "Вечерний Покровский собор". С 31 мая по 20 сентября москвичи и гости города впервые смогут попасть на вечернюю экскурсию по собору Василия Блаженного (Покровский собор)", — говорится в сообщении.

Как сообщается, экскурсии будут проходить по четвергам с 18.00 до 19.30. Посетителям расскажут, "какие легенды и тайны хранят стены собора, где находилась царская казна и стояли тяжелые кованые сундуки, в которых горожане держали деньги и украшения", также гости смогут увидеть коллекции древнерусской живописи и церковно-прикладного искусства.

Проект запускается в пилотном режиме, поэтому вечерние экскурсии сначала будут проводиться дважды в месяц. Если количество желающих увеличится, программу переведут в еженедельный формат, добавляется в сообщении.

Экскурсии запланированы на 31 мая, 14 и 28 июня, 5 и 19 июля, 2 и 16 августа, 13 и 20 сентября, записаться на них можно по телефону: +7 (495) 698-33-04 или на официальном сайте музейного комплекса.