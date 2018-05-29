Умер актер Юрий Рашкин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На 73-м году жизни скончался российский режиссер, сценарист и актер Юрий Рашкин. Об этом сообщается на официальной странице театра "Современник" в Facebook.

"Вчера ушел из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного", — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

Рашкин играл в "Современнике" с 1967 по 1973 год. Артист запомнился ролями в спектаклях "Белоснежка и семь гномов", "Ночная повесть", "Декабристы", "Народовольцы, "Большевики", "На дне", "Мастера", "Принцесса и дровосек", "С вечера до полудня", "Свой остров". Кроме того, Рашкин сыграл в фильмах "О любви", "Петербург", "Мосты", "Во весь голос", "Снег на зеленом поле".

В течение многих лет он занимался телевизионной документалистикой в качестве сценариста и режиссера. Героями фильмов Юрия Рашкина были актриса Галина Волчек, актер и телеведущий Игорь Кваша, режиссер Олег Ефремов и другие.