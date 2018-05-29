В петербургском Михайловском театре пройдет концерт в честь Бурчуладзе

МОСКВА,29 мая – РИА Новости. Гала-концерт мировых звезд оперы, посвященный 40-летию творческой деятельности Паата Бурчуладзе, пройдет во вторник в Михайловском театре в Петербурге, сообщили в пресс-службе театр.

Уроженец Грузии Паата Бурчуладзе известен во всем мире как выдающийся представитель русской басовой школы. Великий Герберт фон Кароян сравнивал бас Бурчуладзе с голосом Шаляпина.

На концерте вместе с юбиляром выступят легендарные певцы и лучшие голоса современности. В их числе Мария Гулегина, Лана Кос, Марко Брети, Ферруччо Фурланетто, Отар Джорджикия.

В сопровождении симфонического оркестра Михайловского театр вокалисты исполнят известные и редко исполняемые произведения мирового репертуара. В этот вечер будет звучать музыка Верди, Пуччини, Доницетти, Гуно, Бизе, Штрауса, Чайковского и других великих композиторов.

Паата Бурчуладзе выбрал для этого вечера музыку Верди: он споет арии из опер "Набукко" и "Аттила". За дирижерским пультом – маэстро Марко Паладин, музыкальный руководитель театра Ла Фениче (Венеция). Режиссер концерта — Андрейс Жагарс.