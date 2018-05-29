В "Ленкоме" пройдет вечер в память об Александре Абдулове

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В день рождения Александра Абдулова, которому 29 мая исполнилось бы 65 лет, в его родном московском театре "Ленком" пройдет вечер памяти артиста.

Как сообщили в пресс-службе театра, в вечере слово об актере скажет художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров, выступят коллеги и друзья Абдулова.

Вспоминают, читают и поют в честь Абудулова – Сергей Степанченко, Александр Збруев, Иван Агапов, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Игорь Миркурбанов, Алла Юганова, Александра Волкова, Анна Зайкова, Инна Пиварс и другие. На сцене вместе с артистами будет и дочка Александра Гавриловича — Евгения.

Своими воспоминаниями о работе с Абдуловым поделятся Сергей Соловьев и Александр Адабашьян.

Театральная жизнь Абдулова более 30 лет была неразрывно связана с "Ленкомом", куда его в 1974 году, заметив в дипломном спектакле, пригласил Захаров. Абдулов дебютировал на сцене "Ленкома" сразу в главной роли в спектакле "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.

И потом в течение всей своей ленкомовской жизни актер сыграл много разноплановых ролей. В числе его работ — Хоакин в спектакле "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", Фернандо Лопес и Человек театра в "Юноне" и "Авось", Никита в "Жестоких играх", Верховенский в "Диктатуре совести", Лаэр в "Гамлете", Менахем в "Поминанльной молитве", Кочкарев в "Женитьбе" и многие другие.

Абдулов снимался в фильмах, созданных Захаровым на телевидении. В их числе такие до сих пор востребованные и любимые, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона". Всего же на счету Абудулова более сотни картин.