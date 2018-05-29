Глава Эрмитажа рассказал об опасности зарубежных выставок для экспонатов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Опасность, что экспонаты не вернутся с зарубежных выставок, по-прежнему существуют, считает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Ничего особенно не изменилось. Те же опасности, те же угрозы", — сказал директор Эрмитажа в интервью РИА Новости, комментируя нынешнюю ситуацию с культурным сотрудничеством и организацией сохранности экспонатов.
По словам Пиотровского, угрозы, что картины могут не вернуться с временных экспозиций, "всегда были и всегда есть". "Мы с этим боремся. Мы эту ситуацию меняем. Но ничего особенного не изменилось", — добавил собеседник агентства.