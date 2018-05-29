Глава Эрмитажа рассказал об опасности зарубежных выставок для экспонатов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Опасность, что экспонаты не вернутся с зарубежных выставок, по-прежнему существуют, считает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Несколько лет назад Пиотровский, комментируя ситуацию с отменой выставки Марка Шагала в Стокгольме из-за того, что Швеция не предоставила необходимые гарантии сохранности и возврата ценностей музейного фонда РФ, говорил, что для нормальной культурной жизни необходимы гарантии от ареста выставок. По его мнению, если выставка приехала, она должна вернуться в срок, и из-за отсутствия таких гарантий Эрмитаж, в частности, не вывозит свои выставки в США.

"Ничего особенно не изменилось. Те же опасности, те же угрозы", — сказал директор Эрмитажа в интервью РИА Новости, комментируя нынешнюю ситуацию с культурным сотрудничеством и организацией сохранности экспонатов.

По словам Пиотровского, угрозы, что картины могут не вернуться с временных экспозиций, "всегда были и всегда есть". "Мы с этим боремся. Мы эту ситуацию меняем. Но ничего особенного не изменилось", — добавил собеседник агентства.