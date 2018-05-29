РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Глава Эрмитажа раскритиковал действующий метод определения авторства картин

10:0129.05.2018
(обновлено: 10:02 29.05.2018)
03311
© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкДиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фотоДиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский в свете обнаружения возможной новой картины Рембрандта раскритиковал нынешний подход к определению авторства полотен.

Картина Питера ван Лара Автопортрет с магической сценой
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
"Собираем как русские": зачем американский бизнесмен покупает Рембрандта
В середине мая СМИ сообщили об обнаружении ранее неизвестной картины Рембрандта ван Рейна. Открытие сделал нидерландский историк и галерист Ян Сикс, который приобрел "Портрет молодого человека" на лондонском аукционе Christie's как картину, принадлежащую кисти одного из учеников Рембрандта, за 156 тысяч фунтов стерлингов (более 200 тысяч долларов). Принадлежность наследию великого мастера подтвердили 15 реставраторов и историков искусства, специализирующихся на работах голландского живописца. Сейчас картина выставлена в Эрмитаже на Амстеле. Однако Сикс планирует продать работу через некоторое время.

"Постоянно происходит проблема атрибуции. Это очень сложный вопрос, связанный с авторским правом", — сказал Пиотровский в интервью РИА Новости.

Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Директор Эрмитажа: найденная картина Рембрандта могла быть написана не им
По его словам, в ситуации с известными художниками постоянно появляются ранее неизвестные картины их "авторства".

"Каждый день это происходит, каждый день одни оказываются Рембрандтами, каждый день Рембрандты оказываются не Рембрандтами. Это такая рутинная работа музеев, и она не заслуживает того пиара, который существует. И не только не заслуживает по содержанию, а потому что все это создается дилерами, которые потом будут это все продавать. Это интересный сюжет", — считает директор Эрмитажа.

Он отметил, что точно такая же ситуация сложилась с Рубенсом, Леонардо да Винчи и другими художниками. "Теперь появились десятки новых Леонардо да Винчи, и все доказывают, что они Леонардо. У нас должен быть немножко другой подход. А пока существует только подход рыночный: признается – покупается, продается", — сказал собеседник агентства.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена