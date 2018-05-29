Глава Эрмитажа раскритиковал действующий метод определения авторства картин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский в свете обнаружения возможной новой картины Рембрандта раскритиковал нынешний подход к определению авторства полотен.

В середине мая СМИ сообщили об обнаружении ранее неизвестной картины Рембрандта ван Рейна. Открытие сделал нидерландский историк и галерист Ян Сикс, который приобрел "Портрет молодого человека" на лондонском аукционе Christie's как картину, принадлежащую кисти одного из учеников Рембрандта, за 156 тысяч фунтов стерлингов (более 200 тысяч долларов). Принадлежность наследию великого мастера подтвердили 15 реставраторов и историков искусства, специализирующихся на работах голландского живописца. Сейчас картина выставлена в Эрмитаже на Амстеле. Однако Сикс планирует продать работу через некоторое время.

"Постоянно происходит проблема атрибуции. Это очень сложный вопрос, связанный с авторским правом", — сказал Пиотровский в интервью РИА Новости.

По его словам, в ситуации с известными художниками постоянно появляются ранее неизвестные картины их "авторства".

"Каждый день это происходит, каждый день одни оказываются Рембрандтами, каждый день Рембрандты оказываются не Рембрандтами. Это такая рутинная работа музеев, и она не заслуживает того пиара, который существует. И не только не заслуживает по содержанию, а потому что все это создается дилерами, которые потом будут это все продавать. Это интересный сюжет", — считает директор Эрмитажа.

Он отметил, что точно такая же ситуация сложилась с Рубенсом, Леонардо да Винчи и другими художниками. "Теперь появились десятки новых Леонардо да Винчи, и все доказывают, что они Леонардо. У нас должен быть немножко другой подход. А пока существует только подход рыночный: признается – покупается, продается", — сказал собеседник агентства.