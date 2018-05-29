Глава Эрмитажа раскритиковал действующий метод определения авторства картин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский в свете обнаружения возможной новой картины Рембрандта раскритиковал нынешний подход к определению авторства полотен.
"Постоянно происходит проблема атрибуции. Это очень сложный вопрос, связанный с авторским правом", — сказал Пиотровский в интервью РИА Новости.
"Каждый день это происходит, каждый день одни оказываются Рембрандтами, каждый день Рембрандты оказываются не Рембрандтами. Это такая рутинная работа музеев, и она не заслуживает того пиара, который существует. И не только не заслуживает по содержанию, а потому что все это создается дилерами, которые потом будут это все продавать. Это интересный сюжет", — считает директор Эрмитажа.
Он отметил, что точно такая же ситуация сложилась с Рубенсом, Леонардо да Винчи и другими художниками. "Теперь появились десятки новых Леонардо да Винчи, и все доказывают, что они Леонардо. У нас должен быть немножко другой подход. А пока существует только подход рыночный: признается – покупается, продается", — сказал собеседник агентства.