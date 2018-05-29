Директор Эрмитажа: найденная картина Рембрандта могла быть написана не им

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не исключает, что обнаруженная недавно новая картина Рембрандта может оказаться работой кисти другого автора.

В середине мая газета NRC Handelsblad сообщила, что наследие Рембрандта ван Рейна впервые за 44 года пополнилось неизвестной ранее картиной "Портрет молодого человека". Открытие сделал нидерландский историк и галерист Ян Сикс, который приобрел ее в свое время на лондонском аукционе Christie's как полотно, принадлежащее кисти одного из учеников Рембрандта. Сиксу совместно с экспертами амстердамского Рейксмюсеума удалось атрибутировать картину Рембрандту. Ее принадлежность наследию великого мастера подтвердили 15 реставраторов и историков искусства, специализирующихся на работах голландского живописца.

"Мы, Эрмитаж, единственные, кто согласились выставить эту картину", — сказал Пиотровский в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что говорить о том, что картина найдена, некорректно.

"Она не найдена. Она просто определена – эксперты решили, что теперь, пожалуй, это Рембрандт, есть целый набор доказательств – это же не цифровая экономика и бухгалтерский учет. Тут немного сложнее. Мы ее выставили, сейчас будет обсуждение, люди смотрят. На самом деле взгляд людей окончательно определит – это будет на какой-то период Рембрандт или нет. Рембрандт очень особый художник", — рассказал он.

Пиотровский напомнил, что одно время составлялись списки, из которых почти всех "Рембрандтов" вычеркнули, а потом всех вернули.

"Понятие Рембрандт очень растяжимо. Рембрандт был великий художник, у него мастерская из сотен людей. Рембрандт подписывал картины своим ученикам, Рембрандт вместе с ними работал, добавлял больше-меньше. Это целая большая история", — отметил глава Эрмитажа.