Картина Репина "Иван Грозный и его сын" не была застрахована

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Поврежденная картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын 16 ноября 1581 года" не была застрахована, сообщила в понедельник на брифинге главный хранитель галереи Татьяна Городкова.

"Картина, как и все картины в нашей галерее, не была застрахована. В соответствии с законом РФ, это не нужно. Это требуется, только когда картины вывозят из страны для экспонирования", — сказала Городкова.

В пресс-службе галереи РИА Новости пояснили, что ни одна картина в галерее не застрахована, этого не требуется, так как гарантом является государство.

В пятницу в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 уголовной статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия). Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены. Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.