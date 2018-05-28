Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в восстановлении картины Репина

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж предложил свою помощь в реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которую повредил вандал, ход реставрации будет обсуждаться с ведущими реставраторами живописи, рассказала журналистам после брифинга гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Она подчеркнула, что, прежде всего, нужно изучить повреждения и общее состояние картины, чтобы понять, что делать дальше. "Реставрация будет сделана, ликвидировать эти утраты возможно, вопрос в том, что у картины очень сложное состояние, и эти удары, наверное, его только усугубили, об этом мы сможем судить в обозримом времени. Нам надо понять по какому идти пути: ликвидации нанесенных утрат или по пути решения принципиальных проблем, с которыми это полотно живет с 1913 года", — добавила Трегулова.
Гендиректор галереи подчеркнула, что картина вернется в экспозицию, только если будет изготовлена специальная "антивандальная капсула".
Ранее картина уже подверглась нападению вандала. В 1913 году иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом, тогда произведение восстанавливал сам Илья Репин.
Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 уголовной статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия). Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей. Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.