Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в восстановлении картины Репина

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж предложил свою помощь в реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которую повредил вандал, ход реставрации будет обсуждаться с ведущими реставраторами живописи, рассказала журналистам после брифинга гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"О том, каким будет ход реставрации, мы будем обсуждать не только среди своих реставраторов, мы соберем всех ведущих реставраторов, занимающихся живописью. Нам уже предложил помощь Эрмитаж, будем принимать серьезное взвешенное решение ", — рассказала Трегулова.

Она подчеркнула, что, прежде всего, нужно изучить повреждения и общее состояние картины, чтобы понять, что делать дальше. "Реставрация будет сделана, ликвидировать эти утраты возможно, вопрос в том, что у картины очень сложное состояние, и эти удары, наверное, его только усугубили, об этом мы сможем судить в обозримом времени. Нам надо понять по какому идти пути: ликвидации нанесенных утрат или по пути решения принципиальных проблем, с которыми это полотно живет с 1913 года", — добавила Трегулова.

Гендиректор галереи подчеркнула, что картина вернется в экспозицию, только если будет изготовлена специальная "антивандальная капсула".

Ранее картина уже подверглась нападению вандала. В 1913 году иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом, тогда произведение восстанавливал сам Илья Репин.

В пятницу в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.

Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 уголовной статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия). Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей. Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.