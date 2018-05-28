Московская консерватория получит в дар венгерский рояль Богани

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правительство Венгрии передаст в дар Московской консерватории рояль Богани, разработанный известным венгерским пианистом Гергеем Богани, сообщили в венгерском посольстве.

На торжественной церемонии, которая состоится в понедельник, будут присутствовать посол Венгрии в Москве Янош Балл, ректор консерватории Александр Соколов, пианисты Гергей Богани и Андрей Писарев.

Рояль Богани – совершенно новый тип инструмента, для изготовления его резонансной деки был использован углепластик. У рояля современный дизайн, который делает его непохожим на классические инструменты. Презентация рояля состоялась в 2015 году в Будапеште.

"Совокупность этих новшеств дает чистый, сильный, богатый полутонами звук, обеспечивает более ровное звучание инструмента, одновременно увеличивая время затухания звука, напоминая тем самым звучание старых роялей", — оценивает новый рояль сам автор.

Желая дать возможность музыкантам и слушателям познакомиться с новым инструментом, венгерское правительство решило приобрести несколько роялей Богани и разместить их в зарубежных культурных учреждениях, сообщили в посольстве. Так, один из роялей был передан культурному центру в Хельсинки по случаю 100-летия независимости Финляндии. Второй будет размещен в Московской консерватории имени Чайковского.