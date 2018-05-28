Умер эстонский оперный певец Мати Пальм

ТАЛЛИН, 28 мая — РИА Новости. Выдающийся эстонский оперный певец Мати Пальм скончался в понедельник на 77-м году жизни, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

"В понедельник на 77-м году жизни скончался выдающийся эстонский оперный певец, профессор Эстонской Академии Музыки и Театра Мати Пальм", — говорится в сообщении.

Мати Пальм учился в Таллинской консерватории, стажировался в Московской консерватории, миланском театре Ла Скала, в берлинской "Комише опер". С 1969 года — солист Эстонской национальной оперы, в разные годы был солистом Берлинской Национальной Оперы и аргентинского театра Колон.

В репертуаре певца было более 60 оперных партий, в концертном репертуаре свыше 600 произведений, в том числе многие сочинения эстонских композиторов, Мати Пальм дал свыше 400 сольных концертов. В 1974 году Пальм стал заслуженным артистом Эстонской ССР, в 1980 году народным артистом Эстонской ССР, в 1982 году лауреатом Государственной премии СССР.