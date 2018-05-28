Из кафе на территории Третьяковской галереи попросят убрать алкоголь

Брифинг по поводу повреждения картины И. Репина в Третьяковской галерее

Брифинг по поводу повреждения картины И. Репина в Третьяковской галерее

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Руководство Третьяковской галереи планирует обратиться к арендаторам кафе на территории музея с просьбой убрать алкоголь из меню, сообщила журналистам в понедельник гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Как мы поняли сейчас, маленькие шкалики вина или коньяка были в кафе. Будем разговаривать с кафе, чтобы это убиралось", — сказала Трегулова.

Она подчеркнула, что на территории музея собственных кафе нет, они принадлежат арендаторам.

В пятницу в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 уголовной статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия). Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.

Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.