Из кафе на территории Третьяковской галереи попросят убрать алкоголь

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Руководство Третьяковской галереи планирует обратиться к арендаторам кафе на территории музея с просьбой убрать алкоголь из меню, сообщила журналистам в понедельник гендиректор галереи Зельфира Трегулова.
"Как мы поняли сейчас, маленькие шкалики вина или коньяка были в кафе. Будем разговаривать с кафе, чтобы это убиралось", — сказала Трегулова.
Она подчеркнула, что на территории музея собственных кафе нет, они принадлежат арендаторам.
Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.
Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.