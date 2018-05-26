Кончаловский собирается снять фильм о расстреле в Новочеркасске в 1962 году

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский планирует снять фильм "Дорогие товарищи… ", основанный на реальных событиях 1962 года, когда в СССР была расстреляна демонстрация рабочих в Новочеркасске.
По словам Гидрат, Кончаловский станет режиссером, сценаристом и сопродюсером фильма.
Она отметила, что фильм будет сниматься в Новочеркасске и в Ростовской области, 90% ролей сыграют непрофессиональные актеры. Главную роль исполнит супруга режиссера, актриса Юлия Высоцкая.
Заявленный бюджет фильма — 150 миллионов рублей. Картину планируется снять к Венецианскому фестивалю 2019 года.
Новочеркасский расстрел произошел в июне 1962 года в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, погибло 26 человек, более 80 получили ранения. Протест был вызван недостатком продовольствия, ростом цен на продукты и повышением нормы выработки для сотрудников. Выступление рабочих было подавлено силами армии и КГБ. Факт расстрела от общественности скрыли.