"Мучило наваждение". Сафронов прокомментировал нападение на картину Репина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Академик Российской академии художеств Никас Сафронов прокомментировал "Вечерней Москве" нападение на картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее.

В пятницу, 25 мая, уже перед самым закрытием музея, житель Воронежской области прорвался в зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения. Свой поступок он объяснил тем, что "его накрыло" после выпитой в буфете водки.

Художник напомнил, что полотно Репина "привлекает внимание как поклонников, так и сумасшедших". После нападения старообрядца Абрама Балашова в 1913 году картину пришлось восстанавливать самому автору.

"Я думаю, что человек знал об этой истории, и это наваждение его мучило. Такой Герострат, разрушивший храм Артемиды. Ему просто захотелось, чтобы о нем говорили. Это проявление сегодняшнего времени", — рассказал Сафронов.

Тронуть произведение искусства, которое мастер создавал долгие годы, — это способ привлечь внимание к своей персоне, уверен художник.

"Не ты создавал — не тебе разрушать. Эта картина имеет право жить самостоятельной жизнью, как ребенок. И уже нельзя ее убить ни постороннему, ни родителю", — резюмировал Сафронов.