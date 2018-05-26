Чулпан Хаматова сыграет главную роль в фильме "Доктор Лиза"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Режиссер Оксана Карас ("Хороший мальчик") планирует снять фильм "Доктор Лиза" про погибшую в авиакатастрофе главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, роль Глинки сыграет Чулпан Хаматова.

Экспертный совет в Минкультуры рассматривает в субботу игровые фильмы и сериалы. Кто получит поддержку, станет известно позднее.

"Наша задача — не просто рассказать увлекательную историю, а напомнить, что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь", — рассказала Карас в Минкультуры РФ на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение государственных субсидий.

По словам режиссера, картина рассказывает о том, как доктор Лиза помогает больной девочке.

"Чулпан Хаматова дала свое согласие. Помимо внешнего сходства она была лично знакома с Глинкой", — добавила Карас.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.