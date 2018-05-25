"Квартет И" выпустит новый фильм в феврале 2019 года

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Квартет И" снимает фильм "Громкая связь" — российскую адаптацию нашумевшего итальянского хита "Идеальные незнакомцы", картина выйдет в прокат 21 февраля 2019 года, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures.

"21 февраля 2019 года компания Sony Pictures выпустит в российский прокат фильм "Громкая связь", съемки которого на днях стартовали в Москве", — говорится в сообщении.

Режиссером проекта стал Алексей Нужный ("Я худею"). Участники "Квартета И" Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит написали сценарий и выступили продюсерами проекта. Фильм также продюсирует глава студии "Марс Медиа" Рубен Дишдишян.

По сюжету фильма семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие секреты хранят друг от друга.

Роли в фильме исполняют Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Зенкович (Уколова).