Черновой вариант: почему не удалась экранизация романа Сергея Лукьяненко

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат выходит долгожданная экранизация фантастического романа Сергея Лукьяненко "Черновик". После знаковых "Ночного" и "Дневного дозора" поклонникам пришлось запастись терпением, фильмов по книгам Лукьяненко не снимали 12 лет. Наконец режиссер "Битвы за Севастополь" Сергей Мокрицкий взялся за один из самых известных миров, созданных популярным писателем. Что из этого вышло, узнала корреспондент РИА Новости.

© Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик" © Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик"

Сергей Мокрицкий рискнул экранизировать многоуровневую и визуально требовательную вселенную, описанную Лукьяненко в книгах "Черновик" и "Чистовик". Главный герой — молодой перспективный разработчик компьютерных игр Кирилл Максимов — в один день лишается девушки, дома, коллег, семьи и лучшего друга. Некие силы стирают его из собственной жизни и превращают в функционал: поселяют в заброшенной башне на Софийской набережной, где Кирилл отныне служит таможенником.

В его задачи входит открывать двери в параллельные миры и регистрировать тех, кто в них путешествует. Из приятных бонусов новой работы — бессмертие и сверхспособности. Из минусов — спонтанные нападения летающих матрешек-убийц (эта режиссерская находка в книге отсутствует) и невозможность отойти от башни дальше чем на 15 километров.

© Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик" © Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик"

Ни с жанром фэнтези, ни со спецэффектами такой сложности Сергей Мокрицкий, по его собственному признанию, прежде не работал, поэтому для него это в некотором роде дебют. К сожалению, новичкам не всегда везет — визуальный ряд "Черновика" оставляет желать лучшего. Нереалистичная графика, сцены драк уровня начала нулевых и скудность декораций мог бы компенсировать интересный сюжет. Но и тут не заладилось.

До "Битвы за Севастополь" Сергей Мокрицкий был известен как талантливый оператор ("Дневник убийцы", "Изображая жертву") и с экранизациями дела никогда не имел. Он столкнулся с новой для себя задачей — уместить 400-страничный роман в формат сценария. Хотя ему помогал сам писатель, сюжет сильно хромает.

© Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик" © Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик"

Монтажные склейки периодически застают врасплох. Создается впечатление, что из фильма вырезали важные смысловые куски, отвечающие за мотивацию героев или хоть как-то объясняющие зрителю природу параллельных миров. Кстати, показаны они довольно схематично и не всегда в соответствии с романом.

В картине вообще хватает расхождений с текстом, и это способно огорчить преданных поклонников Лукьяненко. Например, башню таможенника, которая в книге находится в районе станции метро "Алексеевская", Мокрицкий перенес к Красной площади, на так называемый трехрублевый план. Режиссер объяснил это желанием выбрать символическую локацию, узнаваемую для всех зрителей.

© Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик" © Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик"

Можно предположить, что Мокрицкий хотел таким образом сопоставить центр и периферию. На это намекает и, кажется, единственная запоминающаяся шутка в фильме, когда вопрос главного героя о возможности съездить в Люберцы встречен неподдельным ужасом: "Ты же там погибнешь!"

При очевидных сценарных неудачах зрителю остается уповать на актерскую игру. Создатели фильма явно делали ставку на звезд, хотя две главные роли — Кирилла и его девушки Анны — исполнили (с переменным успехом) малоизвестные актеры Никита Волков и Ольга Боровская. Компанию им составили верные Мокрицкому со времен "Битвы за Севастополь" Юлия Пересильд (в образе 168-летней прелестницы), Евгений Цыганов (чиновник с невнятным кругом обязанностей) и Олег Васильков (демонический водитель с также необъясненным функционалом).

© Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик" © Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик"

В эпизодах появляются Андрей Мерзликин, Елена Яковлева, Андрей Руденский, журналист Александр Плющев и даже политик Ирина Хакамада. Отдельно стоит отметить эксцентричного Евгения Ткачука, довольно убедительно сыгравшего лучшего друга главного героя Котю.

Неожиданно много экранного времени досталось китаянке Ян Гэ. Финалистка шоу "Голос", актриса "Гоголь-центра" и призер ММКФ за дебютный фильм "Ню" играет в "Черновике" певицу. Еще один сюрприз — саундтрек картины: три песни Леонида Агутина диссонируют с происходящим на экране и добавляют ощущения сюрреалистичности.

© Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик" © Компания "Новые люди" (2018) Кадр из фильма "Черновик"

Впрочем, фанатов порадует камео самого Лукьяненко, снявшегося в эпизоде вместе с Сергеем Мокрицким. Они помогают главному герою выйти из вагона метро, где ему становится плохо при попытке выехать за пределы отведенной ему зоны. Символический момент: авторы "Черновика" спасают собственного персонажа. Жаль, что с фильмом им этого сделать не удалось.

После кассово успешных "Дозоров" Тимура Бекмамбетова из экранизаций бестселлеров Лукьяненко до проката добрался лишь "Азирис Нуна" Олега Компасова. Еще порядка пяти проектов до сих пор не дошли до стадии производства. Причина проста — съемки фэнтези требуют больших финансовых затрат, а также высочайшего уровня компьютерной графики, специалистов по которой в российском кино, увы, немного. Это, однако, вряд ли удержит Сергея Мокрицкого от создания второй части дилогии — "Чистовик". По крайне мере, концовка фильма "Черновик" предполагает продолжение.