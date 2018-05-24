Новая серия мультфильма про Простоквашино выйдет 5 июня

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новую серию мультфильма про Простоквашино покажут 5 июня, рассказала РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Я знаю дату третьей серии — 5 июня, и дальше "Простоквашино" будет выходить по серии в месяц", — сказала Слащева на полях Петербургского международного экономического форума.

Первая после более чем 30-летнего перерыва серия мультфильма про Простоквашино вышла 3 апреля. Пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, кота Матроскина – Антон Табаков, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, а Дядю Федора — Алексей Онежен. Кроме того, в мультфильме появились два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.

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