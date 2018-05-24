Оззи Осборн рассказал, чего боится больше всего

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Крестный отец хэви-метала и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн признался, что больше всего на свете боится своей жены Шэрон.

"Моей жены, и я говорю это со всем возможным уважением", — сказал Осборн, отвечая на вопрос РИА Новости, кого в мире он боится больше всего.

Осборн даст два концерта в России — 1 июня в московском "Олимпийском" и 3 июня в петербургском "Ледовом дворце" в рамках прощального мирового тура, которым он отметит более чем 50 лет музыкальной карьеры, как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath. Тур Осборна, который продлится вплоть до 2020 года, ознаменует окончание мирового гастролирования легендарного артиста. Осборна будут сопровождать Зак Уайлд (гитара), Роб "Бласко" Николсон (бас), Томми Клафетос (ударные) и Адам Уэйкман (клавиши).