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Культура

"Не пихайте в кино свое эго": призер Канн о Достоевском, приметах и успехе

08:0023.05.2018
(обновлено: 08:20 23.05.2018)
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© Предоставлено режиссером Игорем ПоплаухинымКадр из короткометражного фильма КалендарьКадр из короткометражного фильма Календарь
© Предоставлено режиссером Игорем Поплаухиным

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Выпускник Московской школы нового кино Игорь Поплаухин оказался одним из главных открытий завершившегося Каннского кинофестиваля. Его дипломный короткометражный фильм "Календарь" отмечен призом программы студенческих работ Cinefondation.

Картину об обычной женщине средних лет, которая отправляется в необъяснимые для ее близких путешествия, Поплаухин снял всего за четыре месяца. Режиссер рассказал корреспонденту РИА Новости о том, что общего у него с Достоевским и почему съемки без проблем — плохая примета.

Казалось бы, при чем тут Достоевский

© Предоставлено режиссером Игорем ПоплаухинымКадр из короткометражного фильма "Календарь"
© Предоставлено режиссером Игорем Поплаухиным
Кадр из короткометражного фильма "Календарь"

На первый взгляд, героиня "Календаря" не имеет ничего общего со мной — простым парнем, поступившим в киношколу. Один из постулатов моего мастера Дмитрий Мамулия: "Не нужно пихать в кино свое режиссерское эго". Это ложное представление, что фильмы обязательно должны быть основаны на автобиографии. Автора может зацепить и чужой опыт настолько, что он пропустит его через себя и снимет фильм.

Это как Федор Михайлович Достоевский: в его жизни ведь не происходили все те кошмары, о которых он писал. Он читал криминальную хронику. Оттуда он, например, узнал, что студент университета зарубил топором бабушку. А дальше Федор Михайлович пишет большой роман.

Вот и идея фильма "Календарь" возникла потому, что я прочитал про целый социальный феномен — женщин, которые знакомятся по переписке с заключенными, и у них завязываются какие-то странные романтические отношения. Меня это вдохновило, и я написал сценарий.

Битое стекло на удачу

Съемки проходили в Петербурге в ноябре 2017-го. Работа была сложная: в фильме есть несколько массовых сцен, да и погода в ноябре суровая. Нас преследовали какие-то неурядицы. Но если совсем нет проблем в работе, это может быть плохой приметой.

Например, такой казус. Мы с исполнительницей главной роли Ириной Саликовой поехали в ближайший универмаг за тейпом (это очень прочный скотч). На подземной парковке она врезалась в колонну, разбила заднее стекло автомобиля. Потом призналась, что в тот момент подумала: "Весь скромный гонорар от этих съемок пойдет на ремонт, но зато фильм должен в Канны попасть". Так и вышло.

Подарок ко дню рождения

© Предоставлено режиссером Игорем ПоплаухинымКадр из короткометражного фильма "Календарь"
© Предоставлено режиссером Игорем Поплаухиным
Кадр из короткометражного фильма "Календарь"

Момент, когда мы узнали, что попали в Канны, я запомню если не навсегда, то надолго. Это был мой день рождения, 5 марта. Я в плохом настроении пылесосил квартиру и вдруг вижу — на телефоне высветился длинный номер, начинающийся на +33, с подписью: Париж, Иль-де-Франс. Я взял трубку: звонила арт-директор программы Cinéfondation и сказала, что мы в конкурсе.

Я сначала даже подумал, что это какой-то розыгрыш, и сказал ей: "А еще у меня сегодня день рождения". Она мне ответила, что нарочно решила немножко подождать со звонком и именно в этот день сообщить приятную новость. После этого я сразу позвонил двум людям — сначала оператору-постановщику, потом маме.

Желал победы конкуренту

В Каннах мы ходили на сеансы, где показывали фильмы той конкурсной программы, где участвовала наша картина. Всего из 2500 студенческих работ со всего мира выбрали 17 лент. На первом же сеансе нам с командой настолько понравился чилийский фильм "Электрический лев", что мы искренне пожелали ему успеха. Я даже к режиссеру подошел и сказал: "Диего, ты очень талантливый, я надеюсь, ты победишь".

Кадр из фильма Лето. Архивное фото
© Hype Film (2018)
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Мы всерьез не примеряли на себя победу. Все-таки считается, что если ты приехал в Канны, попал в конкурс, то ты уже в какой-то степени победитель. Диего большой молодец, ему 23 года, а он снимает авторское кино мирового уровня. Там потрясающий кастинг, течение времени в кадре, фактура, съемка, все очень качественно. В итоге именно он занял первое место. Я был очень рад этому решению.

То, что наш фильм оказался на втором месте, стало огромной неожиданностью. Я даже пришел на церемонию награждения не в рубашке, а в толстовке — как-то не был готов подниматься на сцену.

Полгода славы

© Предоставлено режиссером Игорем ПоплаухинымКадр из короткометражного фильма "Календарь"
© Предоставлено режиссером Игорем Поплаухиным
Кадр из короткометражного фильма "Календарь"

Серебряный приз на Cinéfondation — очень перспективно в плане продолжения карьеры. Первые полгода после Канн на тебя действительно обращают внимание — и за рубежом, но что еще важнее — на родине. В России кино любят, за Каннами очень внимательно следят, и сейчас вся киноиндустрия, конечно, в курсе, кто мы такие. И вот эти полгода очень важно использовать для новых встреч, контактов.

Актриса Самал Еслямова на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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К сожалению, полноценной системы проката для короткометражных фильмов не существует. Среда обитания для них — исключительно фестивали. Если мировая премьера нашего фильма прошла в Каннах, то российская состоится на фестивале "Кинотавр" — в июне, в Сочи.

Я очень надеюсь показать фильм в Москве родным и близким. В том числе маме — она его еще не видела. Я нарочно не показываю ей на компьютере, хочу, чтобы посмотрела на большом экране. Осенью надеюсь привезти ленту в Санкт-Петербург, где мы получали искреннюю, безвозмездную поддержку.

Жизнь после Канн

Сейчас у меня на примете три проекта — два российских и один международный. Первый мы продвигаем, уже написан сценарий, он называется "Установщик". Это история о молодом человеке, который устанавливает двери в квартирах, каждый день видит перед собой много незнакомых людей. Но его самого терзает какое-то странное чувство вины, о его внутренней трагедии мы узнаем постепенно, по ходу действия.

Кадр из фильма Генезис 2.0
© Christian Frei Filmproductions (2018)
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Второй проект международный, называется "Иван да Марья". Это история о Древней Руси XIV или XV столетия. Главная героиня — крестьянская девушка, вокруг которой приходят в действие какие-то странные силы. Сельский люд подозревает ее в колдовстве. При этом мы, зрители, не можем до конца определить, ведьма она или нет.

Третий проект больше ориентирован на российскую аудиторию. Сценарий пока не написан, существует только в форме заявки. Хочется снять фильм о последнем дне Янки Дягилевой — певицы из сибирского панк-подполья, соратницы Егора Летова. Ей было 24 года, когда 9 мая 1994 года она ушла в лес и исчезла. Потом ее тело нашли в речке Иня. Это будет что-то вроде русских "Последних дней" — фильма режиссера Гаса Ван Сента о Курте Кобейне.

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