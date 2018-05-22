В Кремле пообещали принять к сведению заявление деятелей культуры о Сенцове

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Кремле примут к сведению заявление деятелей культуры с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее деятели культуры опубликовали заявление с требованием освободить украинского режиссера Сенцова.

"Оно будет принято к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор. Вы знаете, что…неоднократно такие вопросы задавались президенту, он отвечал на эти вопросы, собственно, речь идет об осужденном, и здесь президент говорил о своей позиции и нечего добавить", — сказал Песков.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.