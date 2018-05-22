На площади звезд в Москве увековечат имена Ливанова и Машкова

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Именные звезды актеров Василия Ливанова и Владимира Машкова заложат 24 мая на Площади звезд российского кинематографа, расположенной напротив Мосфильма, сообщила пресс-служба мероприятия.

"На Площади звезд российского кинематографа, расположенной напротив Мосфильма, состоится торжественная церемония закладки именных плит Народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, Народного артиста РСФСР Василия Ливанова и Народного артиста РФ Владимира Машкова", — говорится в сообщении.

Актеры оставят на плитах свои автографы и отпечатки ладоней.

Открытие Площади звезд российского кино состоялось 25 июня 2001 года в дни проведения XXIII Московского кинофестиваля. В этот день была установлена первая памятная плита, на которой председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков оставил отпечаток своей руки и автограф на цементе.

В центре площади установлена скульптура артиста Евгения Леонова в образе Доцента из фильма "Джентльмены удачи". Недалеко от памятника легендарному актеру возвышается скульптура первой кинокамеры, открывшей эру мирового кино с фильмов братьев Люмьер. По разбегающимся от скульптуры аллеям установлены именные плиты с отпечатками ладоней и автографами звезд российского кинематографа, среди которых Георгий Данелия, Александр Абдулов, Армен Джигарханян, Элина Быстрицкая, Олег Басилашвили, Вячеслав Тихонов, Лия Ахеджакова, Николай Караченцов и многие другие.