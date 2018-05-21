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Культура

В России акцию "Ночь музеев" посетили более 2,3 миллиона человек

18:1421.05.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетительница у картины Петра Коначаловского Семейный портрет в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018Посетительница у картины Петра Коначаловского Семейный портрет в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более 2,3 миллиона человек посетили около 1,5 тысячи мероприятий в рамках акции "Ночь музеев" по всей России, сообщает пресс-служба Минкультуры в понедельник.

Культурный досуг: акция "Ночь музеев — 2018"
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"Ночь музеев" — акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции.Посетители у панно для еврейского театра Введение в еврейский театр Марка Шагала в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Ночь музеев" — акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ рамках акции многие музеи были открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра.Музыканты симфонического оркестра Российской академии музыки имени Гнесиных в рамках музыкальной программы в Музее Москвы во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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В рамках акции многие музеи были открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ России в акции "Ночь музеев" принимают участие более 100 арт-организаций (федеральные, городские и частные музеи и галереи).Посетители в Центре океанографии и морской биологии Москвариум, где проходят мероприятия в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В России в акции "Ночь музеев" принимают участие более 100 арт-организаций (федеральные, городские и частные музеи и галереи).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосковский музей Серебряного века также принял участие в этой масштабной акции.Посетители Музея Серебряного века во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Московский музей Серебряного века также принял участие в этой масштабной акции.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКроме того, в рамках "Ночи музеев" москвичи посетили "Москвариум".Юные Посетители в Центре океанографии и морской биологии Москвариум, где проходят мероприятия в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кроме того, в рамках "Ночи музеев" москвичи посетили "Москвариум".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля того, чтобы присоединиться к акции, музеям нужно было лишь добавить мероприятие в систему "Единое информационное пространство в сфере культуры" и указать тег "Ночь музеев".Посетитель Музея Серебряного века во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Для того, чтобы присоединиться к акции, музеям нужно было лишь добавить мероприятие в систему "Единое информационное пространство в сфере культуры" и указать тег "Ночь музеев".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАкцию поддержали концертные залы, театры, библиотеки.Симфонический оркестр и академический хор Российской академии музыки имени Гнесиных во время выступления в рамках музыкальной программы в Музее Москвы во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Акцию поддержали концертные залы, театры, библиотеки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВладимир Мединский выступил на открытии "Ночи музеев", отметив, что количество экспонируемых произведений в России увеличилось за шесть лет с четырех с половиной до семи миллионов.Директор Музея Серебряного века Михаил Шапошников, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в Музее Серебряного века во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Мединский выступил на открытии "Ночи музеев", отметив, что количество экспонируемых произведений в России увеличилось за шесть лет с четырех с половиной до семи миллионов.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВо время акции посетители могли поучаствовать в интерактивных мероприятиях, предложенных музеями, и сделать поделки своими руками.Создание песочной анимации в Музее Москвы в рамках Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Во время акции посетители могли поучаствовать в интерактивных мероприятиях, предложенных музеями, и сделать поделки своими руками.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатр кошек Куклачева выступил с представлением во время "Ночи музеев".Артистка Театра кошек Куклачева на представлении во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Театр кошек Куклачева выступил с представлением во время "Ночи музеев".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТретьяковская галерея по традиции также открыла свои двери во время "Ночи музеев".Посетители у инсталляции Олега Кулика Теннисистка в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Третьяковская галерея по традиции также открыла свои двери во время "Ночи музеев".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТретьяковка стала одним из первых российских музеев, присоединившихся к международной акции.Посетители в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Третьяковка стала одним из первых российских музеев, присоединившихся к международной акции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 22:00 - 00:00 в Третьяковке прошла реконструкция реалити-шоу "За стеклом"-2018.Посетительница у картины Петра Коначаловского Семейный портрет в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С 22:00 - 00:00 в Третьяковке прошла реконструкция реалити-шоу "За стеклом"-2018.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС современным искусством посетители "Ночи музеев" могли познакомиться в здании Третьяковки на Крымском валу.Посетители у работ художника Сергея Шаблавина в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С современным искусством посетители "Ночи музеев" могли познакомиться в здании Третьяковки на Крымском валу.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМногие музеи организовали бесплатные экскурсии и ярмарки.Посетители в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многие музеи организовали бесплатные экскурсии и ярмарки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители, которые не испугались дождя и выбрались в музеи, приняли участие в конкурсах и квестах, приготовленных специально для "Ночи музеев".Посетитель у картины Ильи Машкова Автопортрет в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители, которые не испугались дождя и выбрались в музеи, приняли участие в конкурсах и квестах, приготовленных специально для "Ночи музеев".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДля тех, кто не смог попасть в музеи, портал "Культура.РФ" вел прямые трансляции с площадок.Посетитель в Музее Москвы во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Для тех, кто не смог попасть в музеи, портал "Культура.РФ" вел прямые трансляции с площадок.
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Посетители на выставке Оттепель во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Акция "Ночь в музее": чем удивила столица в субботний вечер
"С 19 на 20 мая в России прошла акция "Ночь музеев". В этом году к ней присоединились все регионы России. По всей стране прошло около 1,5 тысячи мероприятий. По предварительным подсчетам музеи, галереи, парки, библиотеки и другие учреждения в этот день посетило более 2,3 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Официальный старт акции дал Министр культуры России Владимир Мединский: министр посетил открытие "Ночи музеев" в Музее Серебряного века. "Это уже двенадцатая по счету "Ночь музеев", и если первые шесть или семь лет это была главным образом московская акция, то начиная с 2013 года в ней стали принимать участие практически все музеи страны", — сказал Мединский, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, тема акции в этом году — "Шедевры из запасников". "К сожалению, наше музейное пространство позволяет выставлять в постоянной экспозиции в среднем где-то около 7–8% фондов, которые находятся в распоряжении наших музеев. Это всегда наша боль — придумать, как показать интересные экспонаты, для которых не хватает места. Поэтому в эту "Ночь музеев" мы решили сделать упор на демонстрацию того, что посетители не видят во время регулярных экскурсии", — пояснил он.

Ночь в музее в Москве
© Инфографика
Ночь в музее в Москве

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