В России акцию "Ночь музеев" посетили более 2,3 миллиона человек

Посетительница у картины Петра Коначаловского Семейный портрет в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018

Посетительница у картины Петра Коначаловского Семейный портрет в Третьяковской галерее на Крымском валу во время акции Ночь музеев в Москве. 19 мая 2018

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более 2,3 миллиона человек посетили около 1,5 тысячи мероприятий в рамках акции "Ночь музеев" по всей России, сообщает пресс-служба Минкультуры в понедельник.

"С 19 на 20 мая в России прошла акция "Ночь музеев". В этом году к ней присоединились все регионы России. По всей стране прошло около 1,5 тысячи мероприятий. По предварительным подсчетам музеи, галереи, парки, библиотеки и другие учреждения в этот день посетило более 2,3 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Официальный старт акции дал Министр культуры России Владимир Мединский: министр посетил открытие "Ночи музеев" в Музее Серебряного века. "Это уже двенадцатая по счету "Ночь музеев", и если первые шесть или семь лет это была главным образом московская акция, то начиная с 2013 года в ней стали принимать участие практически все музеи страны", — сказал Мединский, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, тема акции в этом году — "Шедевры из запасников". "К сожалению, наше музейное пространство позволяет выставлять в постоянной экспозиции в среднем где-то около 7–8% фондов, которые находятся в распоряжении наших музеев. Это всегда наша боль — придумать, как показать интересные экспонаты, для которых не хватает места. Поэтому в эту "Ночь музеев" мы решили сделать упор на демонстрацию того, что посетители не видят во время регулярных экскурсии", — пояснил он.