Режиссера фильма "Комиссар" Александра Аскольдова похоронят в Швеции

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Похороны режиссера Александра Аскольдова, который скончался на 86-м году жизни, пройдут в Швеции, сообщили в Гильдии режиссеров Союза кинематографистов России.

"На 86-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Александра Яковлевича Аскольдова. Приносим соболезнования родным и близким Александра Яковлевича.Похороны состоятся в Швеции, где живут его дочь и внучка", — говорится в сообщении.

Аскольдов окончил филологический факультет МГУ (1955), аспирантуру Литературного института им. Горького (1958). Работал рецензентом-инспектором отдела театров министерства культуры СССР, главным редактором управления по производству фильмов министерства культуры СССР. В 1963 – 1964 годах — член сценарно-редакционной коллегии Главного управления художественной кинематографии Госкино СССР.

В 1966 году окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, мастерская Л. Трауберга. В 1967 году поставил игровой фильм "Комиссар", который был положен на полку и лишь через двадцать лет выпущен в прокат в СССР и за границу. Фильм удостоен более 20 наград кинофестивалей, таких как "Серебряный медведь" и приз FIPRESCI Международного кинофестиваля в Берлине (Германия), гран-при кинофестиваля в Кемпере (Франция), специального приза жюри в Генте (Бельгия) и других наград.