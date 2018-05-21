Пушкинский музей объявил сбор средств на покупку экспоната из Египта

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) объявил сбор средств на приобретение магического жезла из Древнего Египта, всего музею нужно 6 миллионов рублей, и помочь ему может каждый желающий, сообщает пресс-служба культурного учреждения в понедельник.
Магический жезл — один из редких образцов древнеегипетского художественного ремесла. В мировых музейных и частных собраниях хранится всего 240 жезлов и их фрагментов. Большинство из них выполнено в технике гравировки и только около десяти покрыты барельефными изображениями. Прекрасно сохранившийся жезл из частной коллекции относится к подобным образцам, уточняют в музее.
"Традиционно в этот день директору дарят цветы и другие подарки. Но в этом году мы бы хотели, чтобы все, кто любит музей и ценят то, что мы делаем, сделали приятно не мне лично, а музею и его посетителям. Получив в коллекцию такой исключительный экспонат, мы сохраним редчайший образец древнеегипетского искусства для наших посетителей и будущих поколений", — подчеркнула директор музея Марина Лошак, чьи слова приводятся в сообщении.
ГМИИ отметит день рождения 31 мая. Музею исполнится 106 лет.