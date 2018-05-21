Пушкинский музей объявил сбор средств на покупку экспоната из Египта

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) объявил сбор средств на приобретение магического жезла из Древнего Египта, всего музею нужно 6 миллионов рублей, и помочь ему может каждый желающий, сообщает пресс-служба культурного учреждения в понедельник.

"Накануне своего дня рождения ГМИИ им. А. С. Пушкина объявляет сбор средств на приобретение магического жезла — уникального памятника древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XIX–XVIII века до н. э.) из коллекции К. Г. Данелии. Для покупки этого ценнейшего экспоната необходимо собрать 6 000 000 рублей. Сделать подарок Пушкинскому музею может каждый, пожертвовав любую сумму на официальном сайте музея", — говорится в сообщении.

Магический жезл — один из редких образцов древнеегипетского художественного ремесла. В мировых музейных и частных собраниях хранится всего 240 жезлов и их фрагментов. Большинство из них выполнено в технике гравировки и только около десяти покрыты барельефными изображениями. Прекрасно сохранившийся жезл из частной коллекции относится к подобным образцам, уточняют в музее.

Жезл, который хочет приобрести ГМИИ, происходит из коллекции древностей, в том числе древнеегипетских, собранных австралийским хирургом Харли Бэкстером. После смерти коллекционера в ноябре 2009 года все экспонаты были распроданы аукционным домом Mossgreen Auctions (Мельбурн, Австралия). Магический жезл попал в BCC Galleries и с 2010 года находится в собственности К.Г. Данелии, рассказывается в материале.

"Традиционно в этот день директору дарят цветы и другие подарки. Но в этом году мы бы хотели, чтобы все, кто любит музей и ценят то, что мы делаем, сделали приятно не мне лично, а музею и его посетителям. Получив в коллекцию такой исключительный экспонат, мы сохраним редчайший образец древнеегипетского искусства для наших посетителей и будущих поколений", — подчеркнула директор музея Марина Лошак, чьи слова приводятся в сообщении.

ГМИИ отметит день рождения 31 мая. Музею исполнится 106 лет.